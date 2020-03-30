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44-летняя супруга премьера Канады вылечилась от коронавируса

Джастин Трюдо и София Грегуар-Трюдо

Коронавирус не обходит стороной никого, в том числе известных личностей. Так, недавно стало известно, что супруга премьер-министра Канады – София Грегуар-Трюдо «подхватила» COVID-19. 

Впрочем, уже все обошлось – по последней информации, жена политика пошла на поправку. Об этом 44-летня София Грегуар-Трюдо сообщила в соцсетях, передает агентство ТАСС.

“Здравствуйте, мои дорогие друзья, канадцы и соратники. Я хочу поделиться с вами последними новостями: я чувствую себя гораздо лучше и получила заверение от моего лечащего врача и минздрава Оттавы, что опасность прошла», - написала супруга канадского министра.


Напомним, что о заболевании Софии стало известно в середине марта. Тогда сам глава правительства Канады Джастин Трюдо также заявил, что отправляется на домашний карантин.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в больнице оказался народный артист РСФСР Лев Лещенко. Однако, по последним данным, 78-летний певец уже пошел на поправку.
Теги : коронавирус у звезд, коронавирус
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