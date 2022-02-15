ГРТ защищает женщин от смерти из-за ковида
Женщины старшего возраста, получающие гормонозаместительную терапию, наполовину реже умирают от коронавируса. К такому выводу пришли шведские исследователи из Университета Умео.
Женщины среднего и старшего возраста, которые получают гормонозаместительную терапию в постклимактерический период, существенно реже переносят коронавирус в тяжелой форме и умирают из-за него. Отметим, что представительницы прекрасного пола и без того имеют намного меньшую смертность, по сравнению с мужчинами, в течение всей пандемии. Эксперты полагают, что защитное воздействие как раз и обеспечивает повышенный уровень женского гормона эстрогена. Однако после менопаузы его показатели заметно снижаются, и именно по этой причине женщины принимают ГРТ.
Шведские учёные следили за здоровьем 2 500 женщин после 60, находящихся на терапии. Все они заболели коронавирусом во время первой волны. Их течение болезни сравнили с ковидом у 20 тысяч женщин той же самой возрастной группы, которые не получали ГРТ, а также ещё 200 переживших рак женщин, принимавших блокаторы эстрогенов. Результаты показали, что по сравнению с группой, не принимавшей эстрогена, женщины на ГРТ наполовину реже умирали от коронавируса. А вот в группе, получавшей блокаторы эстрогенов, смертность выросла в два раза.
Шведские эксперты подтвердили, что эстроген может защищать от коронавируса, поскольку он укрепляет иммунитет, помогает организму сражаться с вирусом. Но другие учёные предупреждают, что исследование было чисто наблюдательным, оно не берёт в расчёт другие возможные факторы образа жизни, включая диету и вес. А они тоже имеют значение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Умео
Медицина
один из крупнейших университетов Швеции, располагающийся в городе Умео в северной части страны
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