Пережившим ковид угрожает депрессия
Перенесшие коронавирус пациенты на 40% чаще страдают от депрессий и тревожных расстройств, либо от злоупотребления лекарственными препаратами. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сент-Луиса в США.
Сам по себе ковид является не очень приятным заболеванием, но связанные с ним осложнения могут ударить по здоровью ещё сильнее. Значительное количество доказательств связывают этот вирус со множеством проблем для здоровья, которые возникают уже после выздоровления, включая усталость и спутанность сознания. Их относят к так называемому постковидному синдрому. И вот теперь исследование с участием 150 000 человек связало эту инфекцию со значительно более тяжёлыми психическими расстройствами.
Исследователи обнаружили, что пережившие коронавирус на 40% чаще сталкиваются с депрессиями или с нарушениями сна. Они на 20% чаще злоупотребляют лекарствами в течение года после заражения ковидом. Также у этих людей несколько повышенный риск посттравматического стрессового расстройства, суицидальных мыслей и панических атак. И чем тяжелее проходила у них коронавирусная инфекция, тем выше была вероятность впоследствии столкнуться с психическими проблемами, а это доказывает, что дело именно в коронавирусе.
Правда, само исследование было наблюдательным, оно не установило причину и следствие. Но депрессии и тревожные расстройства уже связывали с постковидным синдромом, которым называют целый набор неприятных симптомов, сохраняющихся после победы над вирусом. У ученых есть доказательства того, что ковид повреждает кровеносные сосуды, включая и расположенные в мозге, а это может объяснить психические симптомы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона в Сент-Луисе
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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