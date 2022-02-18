Москве вновь удалось обойтись без ограничений

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Москве вновь удалось обойтись без ограничений

Власти Москвы не вводили жёстких ограничений во время новой волны коронавируса, вызванного штаммом Омикрон. Теперь на территории столичного региона заболеваемость уже устойчиво снижается. 
 
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов отметил, что нашествие штамма Омикрон на столицу не привело к ужесточению ограничений вроде тех, что отмечались во время первой волны. Тогда перевод большинства предприятий на удаленный режим работы, закрытие школ и торговых центров, введение цифровых пропусков для выхода из дома и поездок из одного региона в другой вызвало серьёзные недовольства москвичей, поскольку существенно снизило привычный уровень жизни. Но только это могло остановить рост нагрузки на медицинские учреждения и дать врачам время подготовиться к пандемии, а также вообще понять, как с ней бороться. 
 
Что до следующих волн, то ни Москва, ни другие регионы России уже не вводили цифровых пропусков и не ограничивали передвижения. Хотя, в некоторых регионах практиковались закрытия образовательных и развлекательных учреждений, но на относительно короткий срок. Москва больше никогда этого не делала, а ограничивалась только сокращением количества зрителей в кинотеатрах и театрах и тому подобными очень осторожными мерами. 
 
Одним из главных маркеров экономики можно считать, по мнению Ефимова, показатели торговли, и особенно розницы. В столице отмечается её устойчивый рост, особенно в ежемесячном и ежегодном исчислении. Это показывает, что город неплохо справляется с теми вызовами, перед которыми он оказался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов
Медицина
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
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