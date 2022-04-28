Собянин считает спокойной ситуацию с ковидом в Москве
Столичный градоначальник Сергей Собянин полагает, что сейчас ситуация с коронавирусной пандемией на территории столицы спокойная. А цифра заражений и вовсе опустилась до наиболее низкого уровня.
Собянин отметил цикличность любых эпидемий, которые сопровождаются волнами, то есть всплесками. Как только одна из волн отступает, приходит время снимать существующие ограничения, чтобы люди могли вернуться к обычной жизни. Особенно это важно для представителей бизнеса, несущих серьезные потери из-за тех или иных запретов. В настоящий момент, по словам Сергея Собянина, в столице самая низкая заболеваемость за весь период пандемии, она в 70 раз ниже тех максимальных значений, что отмечались во время последней волны, вызванной штаммом Омикрон.
Градоначальник подчеркнул, что во время Омикрон-волны не вводилось жёстких карантинов, электронных пропусков и тому подобного, поскольку уровень заразности этого штамма настолько высок, что данные методы не помогают, что показывает опыт других стран. Единственным плюсом последней волны стал тот факт, что коронавирусом переболела огромное количество москвичей, получив своего рода иммунизацию. К сожалению, даже в Москве количество сделанных прививок от коронавируса можно считать категорически недостаточным.
Собянин отметил, что сейчас Омикрон перекинулся на те страны, которые до последнего времени оставались полностью закрытыми и почти нетронутыми коронавирусом вроде Китая. По его словам, там новый штамм пробивает все заслоны. Ну а за истекшие сутки в Москве заразились всего 760 человек, сутками ранее - 378. За весь период пандемии официально коронавирусом в столице переболели 2,7 млн человек, а умерли - 43 190. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Собянин
Медицина
мэр Москвы
Оставить комментарий