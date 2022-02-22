Какая каша считается самой полезной, а от какой следует отказаться
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказал, какая каша считается самой полезной, а от какой лучше отказаться.
По мнению Комаровского, наиболее полезная гречневая каша. В ней много растительного белка и более 50 полезных веществ. Вообще гречка раньше считалась кашей лесорубов, поскольку имела ярко выраженный согревающий эффект: кто ел гречку, то не мерз.
Ряд специалистов утверждает, что регулярное употребление гречки снижает риск образования в желчном пузыре камней. Доказано также противораковое действие гречки, особенно в отношении рака молочной железы и толстой кишки. Высокое содержание магния снижает риск развития варикозного расширения вен, устраняет отеки.
Овсянка тоже очень полезна, если покупать ту, которую нужно варить не менее 15 минут. Она богата пищевыми волокнами и снижает уровень «плохого» холестерина. Правильно приготовленная овсянка дает чувство долгого насыщения, снижает уровень сахара в крови и помогает в деле похудения.
Перловка не очень популярна и ее мало кто любит, но это настоящий кладезь белка, клетчатки и других полезных веществ. Перловку важно правильно готовить, тогда она будет очень вкусной.
Кремлевский повар, консультант Кремля и Белого дома Анатолий Галкин давал рецепт «правильной» перловки. Предварительно ее надо замочить в воде примерно на пять часов, можно на ночь. Варят ее несколько раз. Вначале кашу нужно довести до кипения и варить не более двух минут. Воду слить. Повторить эту процедуру не менее пяти раз. Далее следует варка в течение сорока минут. Добавляют соль и сахар. После этого вода сливается, а каша заливается молоком, снова кладут соль и сахар. Каша должна быть покрыта жидкостью примерно на пару пальцев. Варится она примерно 40 минут на слабом огне. Затем нее можно добавить масло, лук, грибы - кто что любит.
Пшено поможет худеющим, так как препятствует отложению излишков жира. Такая каша показана при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы.
В каше из кукурузы много пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Она является антиоксидантом, способствует сохранению упругости кожи, блеска волос и крепости зубов.
Рис очень сытный, содержит важные аминокислоты. Рисовая каша оказывает обволакивающее действие на стенки кишечника, улучшая пищеварение, помогает выводить шлаки, токсины и соли, содержит антиоксиданты, которые поддерживают молодость организма.
А вот манка в список полезных круп не входит, она калорийна и не содержит клетчатки. Однако если ее правильно приготовить, может стать деликатесом. Кроме того, любая каша, в которую добавили много сахара, масла и молока, становится настоящей «калорийной бомбой».
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