Какая каша считается самой полезной: мнение медиков
Каши считаются полезной едой, но иногда они могут стать причиной проблем со здоровьем, например, ожирения. Мedikforum разбирался, какая каша полезная, а какая — не очень?
Многие диетологи считают самой полезной кашей гречневую. Она содержит много растительного белка, железа, известна способностью повышать гемоглобин. Гречку очень ценят диабетики, поскольку она не провоцирует скачки сахара в крови. Кроме того, это любимая каша всех худеющих, поскольку она сытная, вкусная и может выводить лишнюю жидкость.
Употребление гречки на постоянной основе снижает риск образования камней в желчном пузыре. Есть исследование, в котором говорится о противораковом действии гречки. Флебологи отмечают, что высокое содержание магния в этой каше снижает риск развития варикоза.
Аминокислотный состав этой крупы богатый: в ней весь список незаменимых аминокислот (которые поступают в организм только с пищей). Речь идет о триптофане, треонине, изолейцине, лейцине, лизине, метионине, фенилаланине, валине, гистидине.
Очень полезна овсянка, но только та, которую нужно варить не менее 15 минут. Она содержит пищевые волокна и снижает уровень «плохого» холестерина. Овсянка тоже отлично помогает в деле похудения, поскольку надолго насыщает.
Однако если в овсянку добавить кусок масла, сахар (варенье, мед) и молоко, она из полезной превратиться в калорийную бомбу и отложится на боках.
Перловка является кладезем белка. Она ценна тем, что содержит клетчатку и много полезных аминокислот. Например, лизин вырабатывает полезный для кожи коллаген. Перловка богаче пшеницы по содержанию клетчатки, которая усиливает перистальтику и является питательной средой для полезных бактерий.
Пшено поможет худеющим, так как препятствует отложению излишков жира. Такая каша показана при сазарном диабете, атеросклерозе, проблемах с печенью, сердечно-сосудистой системы.
Рисовая каша очень сытная. Она помогает выводить шлаки и оказывает обволакивающее действие на стенки кишечника, улучшая пищеварение. Рис также содержит антиоксиданты, которые поддерживают молодость организма.
А вот манку современные диетологи в список полезных круп не включают, она калорийна и не содержит клетчатки. Калорийность молочной манной каши превышает энергетическую ценность ряда десертов и провоцирует скачки инсулина в крови.
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