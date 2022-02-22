Уникальная терапия поможет жертвам аритмии
Пациенты со смертельно опасной мерцательной аритмией могут получить надежду в виде новой терапии на основе методики, обычно использующейся для лечения рака. Она включает в себя высокоинтенсивные рентгеновские лучи фотоны, направляющиеся прямо в сердце.
Мерцательная аритмия - опаснейшее расстройство ритма сердца, которое наблюдается у сотен тысяч россиян. Это значительный фактор риска инфарктов и инсультов, а пациентам с аритмией противопоказано в жизни очень многое, начиная от целого ряда лекарств и заканчивая продуктами питания, а также физической активностью и климатом. Кроме того, они вынуждены постоянно принимать сильные лекарства. Аритмия считается неизлечимым заболеванием, которое сохраняется пожизненно, она требует постоянного наблюдения врачей и сдачи анализов для корректировки терапии. И вот теперь пациенты с этим опасным расстройствам могут немного воодушевиться за счёт новой методики, которую сейчас испытывают эксперты из Великобритании.
Радиотерапию обычно применяют для лечения рака. Она использует высокоинтенсивные рентгеновские лучи фотоны, обычно направляемые в область сердца для восстановления нормального пульса. Хотя данная технология кажется довольно рискованной, предварительные клинические исследования показали, что она очень эффективна у пациентов, которые не отвечают ни на какие другие методы лечения. Методика приводит к улучшению состояния пациентов с мерцательной аритмией, как минимум, на 90%. Сейчас её активно испытывают в больнице Guy’s and St Thomas’ Hospital в Лондоне.
Речь о процедуре под названием стереотаксическая аблятивная радиотерапия, отправляющей интенсивные пучки радиации в небольшие зоны внутри тела, что ограничивает повреждения окружающих тканей. Процедура идеально подходит для борьбы с трудноуловимыми опухолями в лёгких и печени. Обычно врачи назначают радиотерапию при раке для того, чтобы избежать случайного повреждения сердца, поскольку эти лучи могут спровоцировать повреждения. И вот теперь именно сердце и станет основной мишенью. Пока процедуру провели на 13 британцах, а во всём мире менее чем на 200 пациентах с желудочковой тахикардией - разновидностью мерцательной аритмии, являющейся наиболее опасной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Guy’s and St Thomas’ Hospital
Медицина
больница в районе Саутварк в центре Лондона . Он является частью фонда NHS Foundation Trust Гая и Сент-Томаса и одним из учреждений, входящих в King's Health Partners
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