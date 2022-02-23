Врачи предупредили об изменении цвета кожи при приеме популярного жаропонижающего
По данным врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании, прием парацетамола может вызывать побочные эффекты, и некоторые из них неожиданные. Речь пойдет об изменении цвета кожи.
Парацетамол популярен во многих странах. Он эффективно помогает снизить боль и сбить температуру. Медики предупреждают, что при регулярном употреблении лекарства кожа пальцев и губ может стать синеватого оттенка.
Важно не допускать передозировки лекарства, даже в случае плохого самочувствия. Но нарушить дозировку очень легко - парацетамол содержится во многих сиропах и других препаратах, снижающих температуру. Например, он есть практически во всех пакетиках, которые нужно разбавлять водой, получая в результате ароматизированный напиток. Такие порошки активно рекламируют.
Среди других побочных эффектов от парацетамола - диарея, повышенное потоотделение, тошнота или рвота, боли в животе. Одномоментный прием парацетамола в дозе более 10 г у взрослых или более 140 мг/кг у детей ведет к отравлению, сопровождающемуся тяжелым поражением печени.
Как следует из инструкции по применению, парацетомол обладает анальгезирующим, жаропонижающим и очень слабым противовоспалительным действием, что связано с его влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе и слабовыраженной способностью ингибировать синтез простагландинов в периферических тканях.
Российские специалисты тоже рекомендуют внимательнее относиться к количеству лекарств, которые вы принимаете.
Врач и телеведущий Александр Мясников отмечает, что парацетамол нельзя принимать при похмелье. Это усилит нагрузку на печень. Что касается конкретных болезней, то лекарство не рекомендуется пациентам с больной печенью, например, при циррозе.
С дозировкой парацетамола тоже нужно быть внимательнее. Мясников подчеркнул, что максимальная доза составляет три грамма в сутки. Четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени.
Также Мясников говорил, что россияне не понимают всю опасность нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, анальгин, аспирин), которые есть в каждой аптечке. Они многим противопоказаны, особенно пожилым людям, так как могут вызывать внутреннее кровотечение, спровоцировать повышение давления и даже инфаркты и инсульты.
В последнее время в США и ряде стран Европы парацетамол запрещен для применения из-за опасных побочных эффектов, связанных в основном с его выраженной гепатотоксичностью в больших дозах.
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