В МФЦ республики Дагестан можно пройти тестирование на коронавирус

Большое количество людей обращается за оформлением документов в МФЦ. Обследование и выявление носителей вируса среди них помогает вовремя провести профилактические мероприятия и ограничить распространение инфекции.

Закуплено более семи тысяч экспресс-тестов, которые помогут в своевременной диагностике населения, поможет своевременно выявлять очаги коронавируса.В Махачкале медицинские специалисты проводят диагностику и тестирование на определение коронавирусной инфекции в трех многофункциональных центрах.Результаты теста передаются в медицинские учреждения, если у человека определяется положительный тест, то ему выписывают соответствующее лечение, берут под медицинское наблюдение.Ранее МедикФорум сообщал , что на Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам.