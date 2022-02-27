В МФЦ республики Дагестан можно пройти тестирование на коронавирус
МедикФорум стало известно, что по поручению министра здравоохранения республики в трёх многофункциональных центрах специалисты делают людям экспресс-тесты на коронавирус. Такие меры помогут предотвратить распространение инфекции, вовремя выявить возможные случаи инфицирования.
Большое количество людей обращается за оформлением документов в МФЦ. Обследование и выявление носителей вируса среди них помогает вовремя провести профилактические мероприятия и ограничить распространение инфекции.
Закуплено более семи тысяч экспресс-тестов, которые помогут в своевременной диагностике населения, поможет своевременно выявлять очаги коронавируса.
В Махачкале медицинские специалисты проводят диагностику и тестирование на определение коронавирусной инфекции в трех многофункциональных центрах.
Результаты теста передаются в медицинские учреждения, если у человека определяется положительный тест, то ему выписывают соответствующее лечение, берут под медицинское наблюдение.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье расширяют возможности онкопомощи пациентам.
Татьяна Беляева
Медицина
Министр здравоохранения Республики Дагестан
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