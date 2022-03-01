Неочевидные признаки рака почки. Обычно его выявляют, когда слишком поздно
Британские медики из Kidney Cancer UK рассказали, по каким признакам можно заподозрить рак почек. Исследование опубликовано в The Sun.
Рак почки — злокачественное образование, которое формируется в одной или в обеих почках. Он находится на 10-м месте по распространенности, в группу риска попадают мужчины: у них вероятность заболеть раком почки в два раза выше. Рак почки долг не дает о себе знать, и обычно к моменту обнаружения почти 50 процентов опухолей достигают третьей или четвертой стадии.
По словам медиков, необходимо обращать внимание на сигналы организма, даже если они ярко не проявляются. Кровь в моче, даже если ее совсем немного, должна стать поводом для визита к врачу. Также не игнорируйте боль в спине или боку и продолжительную слабость, которая не проходит даже после отдыха или сна.
Факторы риска:
- Ожирение.
- Курение.
- Высокое артериальное давление.
- Вредные условия труда (работа с химикатами).
- Поликистоз почек.
- Сахарный диабет.
- Вирусные инфекции.
- Генетическая предрасположенность.
Симптомы рака почек по версии российских медиков:
- Кровь в моче.
- Боли в спине и пояснице, она связана с прорастанием опухоли.
- Уплотнение в животе.
- Повышение температуры.
- Повышение артериального давления.
- Варикоцеле.
- Общая слабость, анемия, утомляемость.
- Ночная потливость.
Профилактика рака почки:
- Бросить курить.
- Поддерживать оптимальный вес.
- Следить за артериальным давлением.
- Избегать воздействия вредных химикатов.
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