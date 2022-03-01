Неочевидные признаки рака почки. Обычно его выявляют, когда слишком поздно

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Британские медики из Kidney Cancer UK рассказали, по каким признакам можно заподозрить рак почек. Исследование опубликовано в The Sun.

Рак почки — злокачественное образование, которое формируется в одной или в обеих почках. Он находится на 10-м месте по распространенности, в группу риска попадают мужчины: у них вероятность заболеть раком почки в два раза выше. Рак почки долг не дает о себе знать, и обычно к моменту обнаружения почти 50 процентов опухолей достигают третьей или четвертой стадии. 

По словам медиков, необходимо обращать внимание на сигналы организма, даже если они ярко не проявляются. Кровь в моче, даже если ее совсем немного, должна стать поводом для визита к врачу. Также не игнорируйте боль в спине или боку и продолжительную слабость, которая не проходит даже после отдыха или сна.

Факторы риска:
  • Ожирение.
  • Курение.
  • Высокое артериальное давление.
  • Вредные условия труда (работа с химикатами).
  • Поликистоз почек.
  • Сахарный диабет.
  • Вирусные инфекции.
  • Генетическая предрасположенность.
Российские врачи тоже отмечают, что примерно 50 процентов всех опухолей почки диагностируется случайно, при плановом УЗИ при полном отсутствии симптомов.

Симптомы рака почек по версии российских медиков:
  • Кровь в моче.
  • Боли в спине и пояснице, она связана с прорастанием опухоли.
  • Уплотнение в животе.
  • Повышение температуры.
  • Повышение артериального давления.
  • Варикоцеле.
  • Общая слабость, анемия, утомляемость.
  • Ночная потливость.
Поскольку болезнь долгое время протекает без симптомов, важно проходить профосмотр, делать УЗИ и сдавать анализы крови и мочи.

Профилактика рака почки:
  • Бросить курить.
  • Поддерживать оптимальный вес.
  • Следить за артериальным давлением.
  • Избегать воздействия вредных химикатов.
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