Зелёные зоны уменьшают окислительный стресс у детей
Исследование показало, что у проживающих рядом с зелёными районами детей сниженный окислительный стресс. При этом связь между показателями стресса и экологичностью места проживания не коррелиловала с тем, как часто дети гуляли или занимались спортом.
Ученые из Института мирового здравоохранения Барселоны провели исследование, проанализировавшее связь между проживанием в различных районах и уровнем окислительного стресса у детей. Впервые установлено, как место жительства ребёнка и количество зелёных насаждений вокруг влияют именно на показатели окислительного стресса, говорящие о скорости биологического старения и риске самых разных хронических болезней. Исследователи пришли к выводу о том, что чем в более зелёных районах проживают дети, тем ниже там уровень окислительного стресса, причём вне всякой зависимости от того, как часто дети гуляли по паркам, и как много времени тратили на спорт.
Кислород крайне важен для многочисленных биохимических реакций, поддерживающих в нас жизнь, но процессы окисления генерируют крайне вредные реактивные субстанции - свободные радикалы, которые не всегда можно нейтрализовывать быстро. Они способны наносить организму необратимые повреждения. Это и происходит в результате окислительного стресса, провоцирующего старение и некоторые тяжёлые хронические болезни. До последнего времени различные исследования показывали, что зелёные зоны поблизости от дома оказывают положительное воздействие на здоровье, поскольку зелень укрепляет психику и побуждает к большему количеству прогулок. Тем самым сокращается риск лишнего веса или ожирения.
Но гораздо меньше внимания уделялось прямому воздействию вегетационных или биологических процессов на воспалительные состояния организма и окислительный стресс А это крайне важно в деле понимания той роли, которую зелёные пространства могут играть, в частности, при развитии респираторных и аллергических болезней. И от для определения способа воздействия зелени на показатели окислительного стресса учёные и провели анализ 323 здоровых детей в возрасте от 8 до 11 лет, живущих в небольшом городке на северо-западе Италии. Их родители заполнили вопросник о том, как часто дети занимаются спортом, оценивался также уровень окислительного стресса по содержанию компонента изопростана в моче. Было установлено, что живущие в самых зелёных районах дети обладают и самым низким показателем этого стресса, причём это не зависит от того, как часто они занимались спортом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт мирового здравоохранения Барселоны
Медицина
Лечебно-исследовательский центр в столице Каталонии
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