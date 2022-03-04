Самый простой и доступный способ выявить полипы на ранней стадии: онколог
Полипы кишечника — доброкачественные выросты из слизистой оболочки кишечника, это распространенная патология после 45 лет. Они могут перейти в рак.
Для полипов типично раковое перерождение, поэтому пациентам требуется наблюдение и регулярная эндоскопия, рассказал онколог Александр Серяков.
Как часто из полипа возникает рак?В случае единичного полипа риск его перерождения в онкологию составляет до трех процентов, однако на фоне семейного аденоматоза (полипоза) достигает ста процентов.
Семейный аденоматоз толстой кишки – синдром, который характеризуется развитием большого числа полипов (аденом), от ста до нескольких тысяч, на слизистой толстой кишки с прогрессивным ростом и обязательным перерождением в рак при отсутствии лечения. Чем больше полип, тем выше риск его трансформации в рак.
Вероятность обнаружения рака в полипах
- Меньше двух сантиметров — 1-10%;
- 1-2 см — 7-10%;
- Более 10 см — от 35 до 53%.
Как долго развивается рак из полипа?В среднем раковые клетки появляются через 10 лет после того, как в толстой кишке появится небольшой полип. При наличии семейного аденоматоза рак развивается в течение 10-20 лет с момента появления первого полипа.
Могут ли полипы сами «рассосаться»?По словам онколога, полип не рассосется. Стопроцентных методов лекарственной терапии для их устранения нет. Единственный способ раннего выявления образований — скрининговые обследования после 40 лет.
Как выявить полипСамый простой метод — исследование кала на скрытую кровь. Для людей 40-64 лет скрининг нужно проводить один раз в два года. После 65 лет — ежегодно.
Положительная реакция кала на скрытую кровь означает, что у пациента имеются болезни ЖКТ, вызывающие нарушение целостности слизистой, когда в просвет желудка или кишки выделяется небольшое количество крови.
Профилактика рака толстой кишки
- Употреблять больше фруктов и овощей, цельных злаков
- Уменьшить прием продуктов из переработанного и красного мяса, жирных и копченых продуктов, консервов, полуфабрикатов, фастфуда
- Поддерживать здоровый вес, не полнеть
- Вести здоровый образ в целом
- Бросить курить
- Не злоупотреблять алкоголем
- Увеличить физнагрузку, больше ходить.
Оставить комментарий