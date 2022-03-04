Самый простой и доступный способ выявить полипы на ранней стадии: онколог

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Полипы кишечника — доброкачественные выросты из слизистой оболочки кишечника, это распространенная патология после 45 лет. Они могут перейти в рак.

Для полипов типично раковое перерождение, поэтому пациентам требуется наблюдение и регулярная эндоскопия, рассказал онколог Александр Серяков.

Как часто из полипа возникает рак?

В случае единичного полипа риск его перерождения в онкологию составляет до трех процентов, однако на фоне семейного аденоматоза (полипоза) достигает ста процентов. 

Семейный аденоматоз толстой кишки – синдром, который характеризуется развитием большого числа полипов (аденом), от ста до нескольких тысяч, на слизистой толстой кишки с прогрессивным ростом и обязательным перерождением в рак при отсутствии лечения. Чем больше полип, тем выше риск его трансформации в рак.

Вероятность обнаружения рака в полипах

  • Меньше двух сантиметров — 1-10%;
  • 1-2 см — 7-10%;
  • Более 10 см — от 35 до 53%.

Как долго развивается рак из полипа?

В среднем раковые клетки появляются через 10 лет после того, как в толстой кишке появится небольшой полип. При наличии семейного аденоматоза рак развивается в течение 10-20 лет с момента появления первого полипа.

Могут ли полипы сами «рассосаться»?

По словам онколога, полип не рассосется. Стопроцентных методов лекарственной терапии для их устранения нет. Единственный способ раннего выявления образований — скрининговые обследования после 40 лет.

Как выявить полип

Самый простой метод — исследование кала на скрытую кровь. Для людей 40-64 лет скрининг нужно проводить один раз в два года. После 65 лет — ежегодно.

Положительная реакция кала на скрытую кровь означает, что у пациента имеются болезни ЖКТ, вызывающие нарушение целостности слизистой, когда в просвет желудка или кишки выделяется небольшое количество крови.

Профилактика рака толстой кишки

  • Употреблять больше фруктов и овощей, цельных злаков
  • Уменьшить прием продуктов из переработанного и красного мяса, жирных и копченых продуктов, консервов, полуфабрикатов, фастфуда
  • Поддерживать здоровый вес, не полнеть
  • Вести здоровый образ в целом
  • Бросить курить
  • Не злоупотреблять алкоголем
  • Увеличить физнагрузку, больше ходить.
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