Олень впервые заразил человека коронавирусом
Первый случай передачи коронавируса от оленя к человеку выявлен на территории Канады. Он произошёл у пациента, сохранявшего, как подчёркивается, близкие контакты с животными.
Канадские учёные зарегистрировали, вполне возможно, первую в истории медицины передачу коронавируса от оленя к человеку. Это произошло в ноябре прошлого года на территории Онтарио, а жертвой оказался человек, поддерживавший близкие контакты с оленями. Его имя не называется. Информация о данном случае опубликована в препринт-исследовании учёных из Университета Айовы. Это значит, что данная работа пока не прошла через независимую оценку экспертов.
Значительное количество белохвостых оленей оказалось инфицировано новым и довольно изменчивым вариантом коронавируса в ноябре и декабре 2020 года на территории Онтарио. Анализ мазков показал, что этот вирус совпадает с тем, который был зарегистрирован у человека, проживавшего в том же самом юго-западном регионе канадской провинции. Данное исследование не может прямо подтвердить, что мужчина подхватил вирус именно от оленя, но его авторы считают очень вероятным этот вариант, поскольку пациент поддерживал близкие контакты с животными. Кроме того, данный случай является изолированным.
Ковид стал весьма распространённым у североамериканских оленей, в некоторых штатах им заражено до 80% всех животных. Не совсем понятно, как заражаются олени, да ещё в таких количествах, но исследования предполагают, что это происходит из-за употребления воды, содержащей фекалии человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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