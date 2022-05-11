Число заболевших коронавирусом приближается к 520 млн
По официальной статистике, количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 518 млн человек. По неофициальной, через коронавирус прошло свыше 4 млрд жителей нашей планеты.
Статистика от Университета Джонса Хопкинса показывает, что на утро вчерашнего дня 518 млн человек переболели коронавирусом. Естественно, что эти цифры сильно занижены, поскольку огромное число пациентов с коронавирусом не проходило через тесты, а значительное количество тестов давало ложноотрицательный результат. Некоторые эксперты полагают что подлинное число переболевших коронавирусом уже превысило 4 млрд человек, то есть половину населения нашей планеты.
COVID-19 вызвал самую масштабную вспышку заражений со времён печально знаменитый «испанки» в 1918 года, и по количеству смертей коронавирусная инфекция также вплотную приближается к той самой пандемии. Эксперты считают, что реально коронавирус унес свыше 18 млн жизней на нашей планете, а не 6,25 млн, как это сейчас зарегистрировано. Ориентироваться нужно не на число людей, у которых в свидетельствах о смерти упоминается COVID-19, а на данные об избыточной смертности.
Лидерами по количеству официально выявленных коронавирусных пациентов являются США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания. При этом самая высокая смертность из расчёта на 1 млн жителей фиксируется в Перу. Больше всего из-за коронавируса умерших в США - почти 999 000 человек. На втором месте Индия, на третьем Бразилия, на четвёртом – Россия. Число умерших россиян уже превысило 327 000 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США
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