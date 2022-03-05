Почти все попадающие в больницы с коронавирусом пациенты не вакцинированы
Глава Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что 97% госпитализированных с коронавирусной инфекцией больных не прошли через вакцинацию. Можно легко себе представить, сколько бы их было в больницах, если бы всё население России вакцинировалось.
Статистика - вещь упрямая, и она является наилучшим аргументом против любых абсурдных теорий, которые продвигают сторонники вакцинации. Практика показывает, что значительное количество госпитализированных с коронавирусом пациентов - это люди, которые не получили прививки, а в реанимациях их число достигает почти 100%. По данным главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, почти 97% больных, находящихся на территории нашей страны в больницах с коронавирусной инфекцией, не прошли через вакцинацию. Следовательно, если бы всё население России своевременно сделало прививки, а такая возможность существовала у каждого, сейчас в больницах почти не было бы пациентов с коронавирусом.
Но столь высокая эффективность обеспечивается только российскими вакцинами, как подчеркнул Гинцбург. Он отметил, что при вакцинации и ревакцинации препаратом «Спутник V» уровень защиты от госпитализации достигает 97%. А вот в отношении вакцин на платформе РНК вроде очень популярных в мире Pfizer или Moderna подобного сказать нельзя. И действительно, значительное количество тех, кто попадали в больницы в разных странах мира, получали именно эти вакцины.
Гинцбург оперирует данными, которые были собраны в ведущих столичных клиниках, учитываются данные по произвольно отобранным свыше 1000 пациентам. Самое ценное в том, что информация собиралась во время последней по счёту волны, спровоцированной штаммом Омикрон, который известен своей способностью обходить получаемую с вакцинами защиту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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