Стало известно, как воспоминания снижают интенсивность боли

Медицине давно известно о том, что воспоминания о положительных моментах из прошлого могут быть использованы в качестве метода облегчения не только психологического состояния, а и физического. Тем не менее, до недавнего времени, ученым не удавалось разобраться в механизме притупления физического дискомфорта.Научные деятели из Китайской академии наук провели эксперимент, в ходе которого им получилось объяснить этот процесс.В ходе своего эксперимента они организовали наблюдение за активностью мозга добровольцев, которым демонстрировались предметы и изображения из их детства. Параллельно с этим процессом, к участникам были подсоединены термосенсорные устройства, нагревающие их хожу в области предплечья до болезненного состояния.Как оказалось, ностальгические чувства усиливали активность гипоталамуса - участка мозга, который несет ответственность за регулировку сознания - что способствовало уменьшению умеренного уровня боли. При этом, авторы работы отмечают, что с более интенсивными болезненными ощущениями хорошим воспоминаниям справиться не удалось.