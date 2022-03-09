Заболеваемость в Великобритании снова поползла вверх
После отказа от всех существующих ограничений по коронавирусу показатели заболеваемости на Туманном Альбионе выросли на 60% за неделю. Это самый заметный скачок за последнее время, также повысились цифры госпитализаций и смертности.
Возможно, власти Великобритании и поспешили с отказом от всех существующих ограничений, включая самоизоляцию для заболевших и масочный режим. Вроде бы отступающая из страны волна коронавируса вновь пошла вверх, как показывает официальная статистика. Зафиксирован самый значительный скачок с момента снятия ограничений. По данным статистики, за последние 24 часа в стране 61 900 новых заражений, что на 59% выше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано 39 000 заражений. Количество летальных исходов за сутки составило 212 это на 9,3% выше, чем 194 смерти неделей ранее. 4 марта уровень госпитализаций также вырос на 23,4% в еженедельном исчислении и составил 1 253.
Подъём заболеваемости был зафиксирован в прошлую среду, что, вероятнее всего, является прямым следствием так называемого «Дня освобождения» 24 февраля, когда по распоряжению Бориса Джонсона в Англии сняли все существующие ограничения. Самым значительным индикатором пандемической ситуации является уровень госпитализаций, и на прошлой неделе он начал ползти вверх. Этот рост также совпал с появлением новых более заразных версий штамма Омикрон, которые начали доминировать. Хотя эксперты уверяют, что эти версии вызывают такие же умеренные формы болезни.
Цифры также показывают, что в больницах на юго-западе Англии фиксируется большее количество суточных заражений, чем даже на пике последней пятой волны штамма Омикрон. В этом регионе отмечалось по 150 госпитализаций в сутки, в среднем, в течение недели, заканчивающейся 5 марта. Это на 30% больше, чем в первую неделю после 24 февраля. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован 31 декабря прошлого года - он составил 142 госпитализации. Это был пик волны, вызванной штаммом Омикрон. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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