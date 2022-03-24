Великобританию снова атакует коронавирус
Количество суточных заражений коронавирусом на территории Великобритании вновь перевалило за 100 000. Уровень госпитализаций за неделю подскочил на 30%, а смертность - на 27%.
Отказавшаяся от всех коронавирусных ограничений Великобритания снова столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Во второй раз за этот месяц количество заболевших ковидом за день перевалило за 100 000 человек, в еженедельном исчислении это рост в 12%. За истекшие сутки на территории страны зарегистрировано 102 483 заражения, а в среду неделей ранее их было 91 345. Второй раз за 8 дней преодолевается планка в 100 000 положительных тестов на коронавирус.
Также за истекшие сутки -194 смерти из-за коронавирусной инфекции, что на 27% выше чем неделей ранее. Уровень госпитализаций увеличился на 30% за неделю, в больницы попало более 2 000 человек. Это тревожная статистика связана с решением правительства Великобритании отказаться от всех коронавирусных ограничений, включая и масочный режим, а также самоизоляцию для заражённых.
Между тем по стране распространяется суперзаразный подвариант Омикрона ВА.2, который хотя и провоцируют чаще всего умеренную форму коронавируса, всё-таки представляет немалую опасность для людей из уязвимых групп. Особенно тревожит его способность обходить защиту западных вакцин, распространённых на территории Великобритании, из-за чего пенсионеры и лица с хроническими болезнями снова оказываются перед серьёзной опасностью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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