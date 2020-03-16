Коронавирус может провоцировать мужское бесплодие

"Теоретически, инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов", - утверждают специалисты.

Сейчас Центр репродуктивной медицины в Тунцзи набрал группу добровольцев, которые излечились от коронавируса, чтобы изучить влияние недуга на репродуктивное здоровье мужчин.