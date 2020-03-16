Коронавирус может провоцировать мужское бесплодие
Китайские исследователи из Центра репродуктивной медицины в Тунцзи установили, что новый тип коронавируса может вызывать повреждения яичек, что приводит к мужскому бесплодию. Ученые только начали изучать влияние COVID-19 на репродуктивные функции мужчин, поскольку ранее медики не подозревали о том, что коронавирус может настолько серьёзно поражать организм человека.
"Теоретически, инфекция COVID-19 может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов", - утверждают специалисты.
Сейчас Центр репродуктивной медицины в Тунцзи набрал группу добровольцев, которые излечились от коронавируса, чтобы изучить влияние недуга на репродуктивное здоровье мужчин.
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