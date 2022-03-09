Если хотите похудеть, ешьте шпинат: диетолог

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шпинат
Лучшей зеленью для похудения считается шпинат, и тому есть несколько причин, рассказала диетолог Дженни Чемпион. Статья опубликована в Eat This, Not That!

Зелень помогает контролировать вес, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует давление и уменьшает уровень «плохого» холестерина.

Шпинат следует считать одним из лучших средств средством для похудения из-за того, что он содержит очень мало калорий. Калорийность ста граммов шпината — всего 23 кКал. В нем очень много клетчатки, которая не только насыщает и улучшает пищеварение, но и ускоряет метаболизм.

Одно из многочисленных достоинств похудения с помощью шпината — разнообразие блюд, которые можно из него приготовить:

  • супы;
  • пюре;
  • салаты;
  • смузи и коктейли.

Во всем нужна мера, предупредила диетолог. Если вы будете есть слишком много зелени, это может нарушить работу щитовидной железы. Кроме того, большое количество шпината может привести к образованию камней в почках.

Польза шпината

Он богат железом, кальцием, калием, магнием, натрием, цинком, а также содержит большое число витаминов. Обладает антиоксидантным эффектом, убирает оксидативный стресс. Помогает в борьбе с некоторыми видами рака, регулирует кровяное давление и укрепляет здоровье глаз.

Шпинат из-за высокого содержания железа рекомендуется людям, страдающим малокровием, он помогает нормализовать уровень гемоглобина. Обладает легким слабительным и мочегонным действием, поэтому хорош в борьбе с отечностью. 

Очень полезен для женщин: при регулярном употреблении улучшает гормональный фон, состояние волос, ногтей, уменьшает количество высыпаний, нормализует менструальный цикл.

Вред шпината

Из-за высокого содержания щавелевой кислоты шпинат не стоит употреблять при подагре и ревматизме. Не рекомендуется при язвах и других проблемах с ЖКТ. Шпинат может спровоцировать обострение цистита, мочекаменной и желчекаменной болезней. Его не стоит употреблять людям, которые пьют коагулирующие (кроворазжижающие) лекарства.

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