Смертность в России упала ниже 600 за сутки
Показатели суточной смертности в России впервые за очень долгое время опустились ниже 600 случаев за день. Это свидетельствует о том, что пандемия плавно отступает из нашей страны.
27 июня прошлого года на территории нашей страны было зафиксировано 599 смертей от коронавируса за сутки, и с тех пор на много месяцев подряд этот показатель был устойчиво выше 600. На пике волны, вызванной штаммом Омикрон, показатель превышал 1 200 и даже 1 300 человек за день. По этим цифрам мы обгоняли все страны мира, в какие-то дни количество смертей за сутки в России было даже выше, чем у США. Но в последнее время смертность устойчивость снижалась, и вот впервые в России зарегистрировано 596 летальных случаев.
Эксперты связывают подобное с двумя факторами. Во-первых, количество переболевших коронавирусом россиян намного больше того, что зафиксировано оперативным штабом - как минимум, в несколько раз. А во-вторых, около 50% населения России прошло через вакцины. Сам факт болезни или вакцинация дает организму «память» о коронавирусе, а если она существует, то болезнь, как правило, протекает гораздо легче, и тем самым уменьшается риск смертности. В иммунизированных странах снижается вероятность дальнейших мутаций коронавируса, ведь для их осуществления необходимо, чтобы вирус распространялся среди большого количества непривитых людей.
За сутки в России зафиксировали 44 989 заболевших коронавирусом, это также самый низкий показатель за долгое время. Уменьшилось и число госпитализаций, причём сразу на 52,9%, по сравнению с сутками ранее. Однако эта цифра постоянно изменяется, в какие-то дни она подскакивает выше 10 000, в какие-то дни резко падает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Оставить комментарий