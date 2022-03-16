Российское лекарство защищает от коронавируса
Российский препарат полиоксидоний обеспечивает значительную защиту от заражения коронавирусной инфекцией. Таковы итоги клинических испытаний.
На конференции в Москве по борьбе с коронавирусом были оглашены результаты клинических исследований отечественного препарата полиоксидоний, в которых участвовали более 1 600 добровольцев. Это были преимущественно медики стационаров, где оказывали экстренную и плановую помощь жертвам коронавирусной инфекции. Исследования показало, что получавшие полиоксидоний медицинские работники заражались коронавирусом и заболевали им в острой форме значительно реже тех, кто использовал какие-то другие профилактические лекарства либо не применял никакие.
Одним из мест проведения этих испытаний российского лекарства стала знаменитая Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге. Среди тех, кто получал полиоксидоний, уровень заражения коронавирусом составил 3%, а в контрольной группе - 16%. Основным действующим веществом этого лекарства является азоксимера бромид. Полиоксидоний представляет собой водорастворимый полимер, однако пока его эффективность не подтверждена независимыми клиническими исследованиями, которые бы соответствовали доказательным стандартам медицины.
В частности, до сих пор не опубликованы в международных научных независимых журналах результаты двойных слепых рандомизированных и плацебо-контролируемых испытаний, в которых участвовало бы достаточное количество добровольцев. Как только эти результаты появятся, вполне возможно, наш препарат получит мировую оценку, как это произошло, к примеру, с вакциной «Спутник V». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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