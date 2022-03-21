Сдаётся ли Китай перед коронавирусом
Политика нулевой терпимости к коронавирусу в Китае может быть отменена. В городе Шэньчжэнь облегчённый режим карантина, хотя число заражённых не сведено до нуля.
Южнокитайский мегаполис Шэньчжэнь, где производятся «айфоны», принял решение облегчить некоторые жёсткие карантинные меры, после того, как глава госсовета Китая Си Цзиньпинь распорядился минимизировать негативное воздействие коронавирусной пандемии на экономику страны. С прошлого воскресенья этот город находился на жёстком карантине, в нём проживает 17,5 млн человек. Теперь они могут возобновить работу, в четырех районах начал функционировать общественный транспорт, это же касается и особой экономической зоны. Данные районы достигли нулевой динамики зараженности коронавирусом, как подчеркивают власти.
В пятницу на территории Китая зафиксировано 4 365 заражений, отметим, что эта статистика не касается Гонконга, где продолжается взрыв пандемии. В остальной Поднебесной наблюдается самая значительная вспышка с момента начала 2020 года, когда отсюда на весь мир и обрушился уханьский штамм. Но теперь Китай подвергается атаке Омикрона, который во много раз более заразен.
Множество китайцев всё ещё находится под строгим домашним карантином, включая и многомиллионные города. Так соблюдается практика нулевой терпимости к коронавирусу, которая сделала Китай самый изолированной страной в мире, но позволила сберечь миллионы жизней. Однако эта политика приносит колоссальные негативные экономические последствия для страны, и вполне возможно, что в ближайшее время она будет смягчена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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