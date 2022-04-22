Ведущий китайский медик не верит в успех «нулевой терпимости»
Один из самых крупных медицинских специалистов Китая усомнился в том, что Пекин сможет сохранить в действии политику нулевой терпимости к коронавирусу. Однако опубликованная им статья немедленно подверглась цензуре.
Китай изо всех сил старается удержать страну от вспышки коронавирусной инфекции методом так называемый нулевой терпимости к коронавирусу. Если в огромном городе выявляют хотя бы несколько заболевших, то все его граждане отправляются на домашний карантин. Многомиллионное население проводят через тесты, выявленных носителей отправляют в фильтрационные лагеря, и это продолжается вплоть до полного исчезновения новых случаев заражения. Столь жесткие методы помогли в самом начале пандемии, а потом способствовали тому, что Китай сдерживал число заболевших на минимальных показателях для такой огромной страны в течение двух лет.
Аналогичную методику использовали в Австралии и Новой Зеландии, но из-за штамма Омикрон, обладающего повышенной заразностью, она провалилась. Впоследствии эта же политика рухнула и во всех других странах. Сейчас в Китае на карантин заперто несколько городов, включая 26-миллионный Шанхай. Уровень заражений колеблется в пределах двух-трех десятков тысяч человек в сутки. Власти не собираются отказываться от этой политики, хотя многие эксперты убеждены в том, что на этот раз она не сработает. К примеру, бывший президент Китайской медицинской ассоциации доктор Жон Наньшан (Zhong Nanshan), который заявил, что его родина должна отказаться от бесконечных карантинов, чтобы нормализовать жизнь общества и экономики.
Его статью о новых стратегиях в условиях продолжающейся коронавирусной эры в Китае опубликовали в одном из международных журналов, а затем перевели и на китайский язык. Но очень скоро версия на китайском была цензорами снята с публикации. Китай по-прежнему настаивает, что его стратегия является лучшей в плане защите людей, несмотря на жесткость локдаунов. И действительно, в Китае умерли в десятки раз меньше людей, чем в США и России, несмотря на то, что население Китая во много раз больше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Жон Наньшан
Медицина
Бывший президент Китайской медицинской ассоциации
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