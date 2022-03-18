Вакцины от коронавируса будут вдыхать
Приятная новость для тех, кто боится уколов. Ученые из Университета Пенсильвании разработали распыляемые вакцины от коронавируса, которые можно просто вдыхать через нос.
Прививки в виде болезненных уколов могут отойти в прошлое благодаря изобретению американских ученых. Они уже проверили на лабораторных мышах вакцины, которые можно вдыхать через нос. Грызуны получили две дозы так называемого аэрогеля, с помощью которого у них в лёгких выработалось большее количество антител, чем в контрольной группе, где давали плацебо. Также антитела возникли в носу и горле.
Авторы исследования надеются, что это направленная реакция в виде антител поможет нейтрализовать коронавирус в местах, через которые он собственно и попадает в организм. Как известно, это передающийся воздушно-капельным путём патоген, который мы вдыхаем через нос или через рот. Учёные надеются, что данная технология, которую можно использовать и против гриппа, поможет предотвращать инфекции.
А всё потому, что аэрогель попадает напрямую в лёгкие, что выгодно отличает его от ныне существующих вакцин против коронавируса, с меньшей эффективностью предотвращающих непосредственное первоначальное заражение. Исследование предполагает, что 10% людей, которые всё ещё не прошли через прививки, не сделали этого из-за страха перед уколами. Психиатрия это расстройство называет трипанофобией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания
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