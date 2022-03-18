Два человека в Израиле заболели вариантом коронавируса, «еще не известным миру»
Два человека в Израиле оказались поражены новым вариантом коронавирусной, который эксперты назвали «еще не известным миру».
О выявлении нового варианта ковида сообщила израильская газета Haaretz , ссылающаяся на данные министерства здравоохранения страны. Отмечается, что
«новый штамм COVID-19 вызывал у пациентов легкие симптомы лихорадки, головной и мышечной боли».
По информации Haaretz, генетическое секвенирование показало, что выявленный вариант представляет собой комбинацию версий BA.1 и BA.2 штамма Омикрон. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказалась о том, что не следует недооценивать ту опасность, которую представляет собой смешанный штамм.
Напомним, Омикрон в виде варианта BA.1 стал доминирующим во всем мире с начала зимы прошлого года. Вскоре стало ясно, что эта версия коронавируса не столь агрессивна и тяжела как ее предшественник Дельта. Вот многом эксперты связывали это с вакцинацией. Затем появилась версия BA.2 (так называемый стелс-Омикрон), особенностью которой является сверхинфекционная природа. Этот тип является более заразным, чем любой другой штамм. В настоящее время в ряде регионов мира наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванной заражением BA.2.
В Израиле рекомбинантный вариант ковида, образованный слиянием BA.1 и BA.2, был обнаружен у двух человек, вернувшихся из-за границы. Известно, что эти пациенты – пара в возрасте 30 лет, которые заразились вирусом от своего маленького сына. По мнению ученых, происхождение «смешанного» варианта объясняется тем, что в одной клетке оказываются два вируса, и «когда они размножаются, они обмениваются генетическим материалом, создавая новый вирус».
ВОЗ предупреждает о необходимости сохранять повышенную бдительность. С точки зрения ее экспертов, недавний рост заражений в азиатских странах — Китае, Гонконге и Южной Корее — может говорить о новой волне пандемии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими признаками проявляется заражение штаммами Дельтакрон, Омикрон и BA.2.
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