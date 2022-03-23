Не можете заснуть из-за тревоги? Простое мысленное упражнение, которое вам поможет

— Эти методы основаны на использовании мысленных образов для создания чувства благополучия в теле, что может уменьшить стресс и поможет вам заснуть, — отмечают эксперты.

— Регулярный плохой сон подвергает вас риску серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет. Крепкий ночной сон необходим для долгой и здоровой жизни, — отмечают специалисты.

Отрегулируйте температуру - в комнате должно быть прохладно

Прогуляйтесь перед сном на свежем воздухе

Примите теплую ванну или душ

Не пользуйтесь телефоном за час до сна

Придерживайтесь графика - ложитесь и вставайте в одно и то же время

Занимайтесь спортом

Создайте комфортные условия - купите удобную подушку, теплое тяжелое одеяло и удобный матрац