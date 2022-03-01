Этот горячий напиток может избавить от бессонницы - советует Sleep Foundation
Если у вас бессонница менее трех месяцев, она называется кратковременной бессонницей. Бессонница, которая длится три месяца или дольше, называется длительной бессонницей. По данным NHS, у большинства проблемы со сном, как правило, решаются в течение месяца.
Организация добавляет:
«Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни».
Фонд сна (SF) сообщает:
«Мелисса лекарственная, также известная как Melissa officinalis, относится к семейству мятных и пахнет слегка сладковатым и цитрусовым. Наиболее распространенными формами мелиссы являются чай и эфирное масло». SF говорит, что исторически мелисса использовалась как противовирусное и антибактериальное лекарство для лечения инфекций и вирусов. Организация говорит: «Это также показывает потенциал в помощи беспокойным спящим по ночам. Выпивание чашки чая с мелиссой на ночь может уменьшить симптомы, связанные с бессонницей».
Чашка чая с мелиссой на ночь может быть хорошим вариантом для вас, если вы боретесь с беспокойством перед сном. Добавив его в свой вечерний распорядок, чтобы уменьшить стресс перед сном, вы можете больше закрывать глаза. Есть также некоторые напитки, которые могут иметь негативные последствия. Кофеин и алкоголь могут помешать вам заснуть и помешать хорошему сну. Кофеин мешает процессу засыпания, а также препятствует глубокому сну.
Поэтому людям рекомендуется сократить употребление алкоголя и избегать употребления кофеина перед сном.
Кофеин можно найти и в других источниках. Это включает:
- Чай
- Газированные напитки
- Шоколад
- Энергетические напитки
- Обезболивающие
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National Sleep Foundation
Здоровье
Национальный фонд сна - это некоммерческая благотворительная организация, которая занимается вопросами здорового сна.
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