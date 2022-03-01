Этот горячий напиток может избавить от бессонницы - советует Sleep Foundation

«Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни».

«Мелисса лекарственная, также известная как Melissa officinalis, относится к семейству мятных и пахнет слегка сладковатым и цитрусовым. Наиболее распространенными формами мелиссы являются чай и эфирное масло». SF говорит, что исторически мелисса использовалась как противовирусное и антибактериальное лекарство для лечения инфекций и вирусов. Организация говорит: «Это также показывает потенциал в помощи беспокойным спящим по ночам. Выпивание чашки чая с мелиссой на ночь может уменьшить симптомы, связанные с бессонницей».

Чай

Газированные напитки

Шоколад

Энергетические напитки

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