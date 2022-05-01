Бессонница: «подготовьте свое тело ко сну», чтобы заснуть быстрее — вот как
Наше физическое здоровье и то, как мы заботимся о своем теле, могут иметь большое влияние на наш сон.
«Может быть легко впасть в нездоровые модели поведения, которые могут ухудшить ваш сон, особенно в такие моменты, как сейчас. Употребление кофеина, алкоголя, никотина или сытной еды перед сном может помешать вам заснуть и предотвратить глубокий сон. Старайтесь избегать их перед сном и посмотрите, улучшится ли ситуация», - говорит NHS.
Регулярные упражнения также отлично подходят для сна. Просто не забывайте избегать чего-либо слишком энергичного прямо перед сном, если вы обнаружите, что это влияет на ваш сон.
Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни. На самом деле считается, что у трети людей в какой-то момент будут приступы бессонницы.
«Причины могут включать физические состояния, психологические состояния (такие как депрессия или тревога) или их комбинацию».
Всем нужно разное количество сна. В среднем взрослым требуется от семи до девяти часов, а детям — от девяти до 13 часов. Малышам и младенцам необходимо от 12 до 17 часов сна каждый день. Людям с бессонницей регулярно трудно заснуть, они могут просыпаться несколько раз в течение ночи и лежать без сна ночью. К счастью, некоторые напитки могут помочь людям со сном.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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