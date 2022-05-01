Бессонница: «подготовьте свое тело ко сну», чтобы заснуть быстрее — вот как

«Может быть легко впасть в нездоровые модели поведения, которые могут ухудшить ваш сон, особенно в такие моменты, как сейчас. Употребление кофеина, алкоголя, никотина или сытной еды перед сном может помешать вам заснуть и предотвратить глубокий сон. Старайтесь избегать их перед сном и посмотрите, улучшится ли ситуация», - говорит NHS.

«Причины могут включать физические состояния, психологические состояния (такие как депрессия или тревога) или их комбинацию».