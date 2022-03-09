Продукты с этим «природным релаксантом» могут помочь от бессонницы

«Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни».

«Недостаток сна также может снизить ваш иммунный ответ, а если он носит хронический характер, это может даже повысить риск слабоумия. Если у вас уровень сахара в крови сильно колеблется в течение дня и ночи, это может повлиять на ваш сон. Избыточное содержание сахара в крови может вызвать у вас чувство полного бодрствования, в то время как, если уровень сахара в крови низкий, реакция вашего организма состоит в высвобождении кортизола, естественного гормона, функция которого заключается в высвобождении накопленного сахара в кровоток. Кортизол имеет естественный цикл в организме, и перед сном требуется низкий уровень».

«Магний содержится в больших количествах в зеленых листовых овощах и тыквенных семечках».