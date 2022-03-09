Продукты с этим «природным релаксантом» могут помочь от бессонницы
Людям с бессонницей регулярно трудно заснуть, они могут просыпаться несколько раз в течение ночи и лежать без сна ночью. По данным NHS, у большинства проблемы со сном, как правило, решаются примерно в течение месяца.
«Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни».
К счастью, некоторые продукты могут помочь людям со сном.
Благотворительная организация Food for the Brain утверждает, что бессонница может быть серьезной причиной стресса, проблем с настроением и раздражительности, не говоря уже о дневной сонливости и ощущении усталости.
«Недостаток сна также может снизить ваш иммунный ответ, а если он носит хронический характер, это может даже повысить риск слабоумия. Если у вас уровень сахара в крови сильно колеблется в течение дня и ночи, это может повлиять на ваш сон. Избыточное содержание сахара в крови может вызвать у вас чувство полного бодрствования, в то время как, если уровень сахара в крови низкий, реакция вашего организма состоит в высвобождении кортизола, естественного гормона, функция которого заключается в высвобождении накопленного сахара в кровоток. Кортизол имеет естественный цикл в организме, и перед сном требуется низкий уровень».
Магний известен как «природный релаксант». Его роль в организме заключается в противодействии сокращающему действию кальция. В современной диете большинство людей потребляют много молочных продуктов, но кажется, что потребление магния снижается.
«Магний содержится в больших количествах в зеленых листовых овощах и тыквенных семечках».
Вы можете увеличить потребление магния, увеличив потребление шпината, капусты, белокочанной капусты, весенней зелени.
Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.
Food for the Brain Foundation
Здоровье
Фонд «Пища для мозга» является зарегистрированной благотворительной организацией, которая утверждает, что была создана группой диетологов, врачей, психиатров, психологов, учителей и ученых для продвижения предполагаемой связи между питанием и психическим здоровьем.
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