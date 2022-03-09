Продукты с этим «природным релаксантом» могут помочь от бессонницы

0 Фото: pexels.com
Продукты с этим «природным релаксантом» могут помочь от бессонницы

Людям с бессонницей регулярно трудно заснуть, они могут просыпаться несколько раз в течение ночи и лежать без сна ночью. По данным NHS, у большинства проблемы со сном, как правило, решаются примерно в течение месяца.

«Большинство людей испытывают проблемы со сном в своей жизни». 

К счастью, некоторые продукты могут помочь людям со сном.

Благотворительная организация Food for the Brain утверждает, что бессонница может быть серьезной причиной стресса, проблем с настроением и раздражительности, не говоря уже о дневной сонливости и ощущении усталости.
«Недостаток сна также может снизить ваш иммунный ответ, а если он носит хронический характер, это может даже повысить риск слабоумия. Если у вас уровень сахара в крови сильно колеблется в течение дня и ночи, это может повлиять на ваш сон. Избыточное содержание сахара в крови может вызвать у вас чувство полного бодрствования, в то время как, если уровень сахара в крови низкий, реакция вашего организма состоит в высвобождении кортизола, естественного гормона, функция которого заключается в высвобождении накопленного сахара в кровоток. Кортизол имеет естественный цикл в организме, и перед сном требуется низкий уровень».

Магний известен как «природный релаксант». Его роль в организме заключается в противодействии сокращающему действию кальция. В современной диете большинство людей потребляют много молочных продуктов, но кажется, что потребление магния снижается.
«Магний содержится в больших количествах в зеленых листовых овощах и тыквенных семечках».

Вы можете увеличить потребление магния, увеличив потребление шпината, капусты, белокочанной капусты, весенней зелени.

Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.

Food for the Brain Foundation

Здоровье

Фонд «Пища для мозга» является зарегистрированной благотворительной организацией, которая утверждает, что была создана группой диетологов, врачей, психиатров, психологов, учителей и ученых для продвижения предполагаемой связи между питанием и психическим здоровьем.

Теги : сон и здоровье, бессонница, советы специалистов