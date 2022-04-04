Америку не ждёт новая вспышка коронавируса
С высокой степенью вероятности в США надеются уклониться от новой вспышки заражений из-за коронавируса, похожей на ту, что сейчас разворачивается в Китае. По мнению экспертов, американцы получили определенную защиту за счёт натурального иммунитета.
Американские эксперты полагают что их страна, весьма вероятно, не столкнется с новой масштабной волной заражений коронавирусом, вроде той, которая начинает потихоньку подниматься в Китае. Это связано с тем, что многие американцы приобрели иммунитет к коронавирусу благодаря тому, что они уже переболели. Это объясняет и последнюю статистику. Суточная заболеваемость в США остается на уровне 30 000 случаев, а смертность за последнюю неделю упала на 24%.
Эксперты из целого ряда школ общественного здравоохранения заявили, что жители Китая «иммунологически обнажены», поскольку они не болели коронавирусом в последние два года, так как власти Поднебесной сумели сохранить страну закрытой и жестко подавляли любые мельчайшие вспышки. Их драконовские карантины спасли жизни сотен тысяч китайцев, но натурального иммунитета в стране нет. Конечно, многие китайцы прошли через уколы вакцин, что тоже крайне важно, но эффективность китайских лекарств подвергается сомнению, особенно в отношении штамма Омикрон.
Америка преодолела 5 масштабных вспышек коронавируса за два года, и по официальным данным около миллиона американцев отдали жизни из-за COVID-19 (по неофициальным, их было около 3 млн). В Китае наиболее популярной является вакцина от компании «Синофарм», но по уровню эффективности её нельзя сравнить с российским «Спутником V», американскими Pfizer-BioNTech и Moderna. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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