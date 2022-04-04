Лечение аспирином снижает смертность у пациентов с коронавирусом
Исследователи обнаружили, что аспирин всё же снижает показатели летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией. Но только в том случае, если они не начали получать это лекарство при средней степени тяжести болезни.
Исследование продемонстрировало, что у пациентов с умеренным развитием коронавирусной инфекции, проявляющейся такими симптомами, как кашель и лихорадка, а также одышка, в некоторых случаях, требующих госпитализации, удаётся снизить уровень последующий смертности на 1,6%. Это происходит в том случае, если они получают аспирин уже в первый день лечения. Вполне возможно, что это лекарство всё-таки стоит применять среди значительного количества жертв COVID-19, тем более, что пока в распоряжении человечества не так много лекарств от коронавируса с проверенным эффектом.
Авторы исследования изучили результаты лечения более 110 000 пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом средней степени тяжести. Благодаря использованию значительной базы данных Национальных институтов здравоохранения США, в одну группу вошли пациенты, которые получали аспирин в первые 24 часа после госпитализации, а в другую те, которым в первый день аспирина не давали. Из общего количества исключили лиц моложе 18 лет и тех, кто переносил коронавирус в тяжёлой форме уже к моменту попадания в больницу.
Статистический анализ двух групп показал, что вероятность умереть в течение следующих 28 дней после госпитализации всё-таки снижалась, хотя и не слишком значительно, благодаря приёму аспирина. Более значительное снижение смертности отмечалось у пациентов старше 60-ти лет, имевших хотя бы одно сопутствующее заболевание. При этом использование аспирина не уменьшало летальность у пациентов без сопутствующих болезней, и в данном случае возраст не имел решающего значения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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