Четвёртая доза вакцины от ковида может не понадобиться
Всё большее количество экспертов заявляет о том, что четвёртая по счёту прививка от коронавируса людям может и не потребоваться. В США уже одобрена новая вакцинация для американцев старше 50 лет.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) получает всё больше аргументированных возражений со стороны научного сообщества в связи со своим одобрением уже четвёртой по счёту вакцины от коронавируса для всех американцев от 50 лет и старше. Управление нарушило стандартную практику при принятии этого решения в прошлом месяце, поскольку не воспользовалось советом панели независимых экспертов. А некоторые из тех, кто рекомендовал начать четвёртую вакцинацию, теперь сами выражают скептическое отношение по данному поводу.
FDA упрекают в недостаточной прозрачности процесса принятия решения о дополнительной вакцинации и его слишком большой скорости. Одобрение последовало всего через несколько дней после подачи заявки на рассмотрение, причём разрешение получил фармацевтический гигант Pfizer, а вовсе не фирма, которая изначально с этим обращалась. Хотя федеральные регуляторы настаивают на большем распространении вакцин, количество заражений в США упало уже ниже 30 000 в сутки, а смертность от вируса также остается крайне низкой.
На прошлой неделе в Америке одобрили вторую бустерную инъекцию, который является уже четвертым уколом по счёту для всех американцев от 50 и старше и для лиц от 12 и старше со скомпрометированной иммунной системой. Некоторые особо уязвимые категории теперь могут бесплатно получить пятую по счёту вакцину. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
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