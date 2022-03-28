Большинству американцев четвертая прививка от коронавируса не понадобится
Несмотря на активное стремление производителей вакцин начать проводить уже четвёртые по счёту уколы, подавляющему большинству американцев они не пригодятся. Об этом заявили исследователи из Университета Джонса Хопкинса на фоне сокращения масштабов пандемии.
Два ведущих американских производителя вакцин корпорации Pfizer и Moderna очень рассчитывают на то, что в стране начнут делать уже четвёртую по счёту прививку тем людям, которые прошли через первый полный курс, а затем и через ревакцинацию. Однако некоторые эксперты крайне сомневаются в том, что это кому-нибудь потребуется, так как заболеваемость в стране продолжает стремительно сокращаться. И этот вирус уже представляет значительно меньшую угрозу для американцев. Ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе подвергли критике фармацевтические гиганты и Белый дом, который тоже старается начать распространение четвёртых уколов ещё до того, как их необходимость будет доказана.
Эксперты не верят, что большинству американцев нужны эти инъекции. По мнению учёных, потребность в четвёртых уколах, возможно, и существует, но очень незначительная. В августе прошлого года, когда Белый дом планировал начать масштабную ревакцинацию, те же самые эксперты критиковали это решение и подчеркивали, что оно не основано ни на каких научных данных. Однако впоследствии было доказано, что ревакцинация намного сократила количество тяжелых случаев коронавируса и уменьшала уровень смертности.
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют людям с компрометированной иммунной системой обязательно получать дополнительные вакцины, хотя добро на это пока не выдано со стороны другого контролирующего ведомства - Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Приблизительно каждый 30-й американец имеет проблемы с иммунной системой, а потому он подходит для получения четвертой вакцины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
Оставить комментарий