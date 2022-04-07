Рождение детей убережет от старческого слабоумия
Материнство и поздняя менопауза могут заметно снизить риск женщины столкнуться с деменцией. К такому выводу пришли исследователи из George Institute for Global Health.
Рождение детей и более позднее наступление менопаузы уменьшают вероятность развития старческого слабоумия у женщин. Бездетные представительницы прекрасного пола на 18% чаще сталкиваются с деменцией, по сравнению с матерями двоих детей. Таковы итоги исследования с участием более полумиллиона человек. Также старческое слабоумие на 32% чаще диагностируют у женщин, которые вступают в менопаузу до 47 лет, по сравнению с теми, у кого климакс начинается после 50.
Беременность и долгие периоды вынашивания детей перед менопаузой помогают защититься от деменции, так как подвергают женщину воздействию большего количества эстрогена в течение жизни. При правильном уровне этого гормона в организме обеспечивается дополнительная защита мозга. А это может объяснить тот факт, что женщины на 20% реже сталкиваются с деменцией, по сравнению со своими ровесницами, если ранее принимали гормональные контрацептивы.
Данные таблетки, которые воздействуют на уровень гормонов, также полезны для мозга. Отметим, что по статистике, представительницы прекрасного пола чаще мужчин заболевают различными формами деменции, и именно на женщин приходится свыше 70% смертей от этой болезни. Причём последнее связано не только с тем, что женщины живут дольше мужчин, но и с тем, что их организм более уязвим перед этим нейродегенеративным расстройством. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
George Institute for Global Health
Медицина
Независимый институт медицинских исследований со штаб-квартирой в Австралии и отделениями в Китае, Индии и Соединенном Королевстве
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