Американские подростки массово умирают из-за фентанила
Количество умерших из-за воздействия фентанила американских подростков с момента начала коронавирусной пандемии выросло в три раза. К такому печальному выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Подростковая смертность из-за передозировок фентанила увеличилась в три раза за два года с момента начала пандемии COVID-19 на территории США. Исследователи из Калифорнии провели анализ официальной статистики и установили, что смертность от этого синтетического опиоида подскочила с 680 случаев в 2020 до 884 в 2021. Хотя в 2019 она составляла всего 253 случая. В годовом исчислении уровень смертности вырос более чем в два раза, а с 2019 - в три раза.
В целом, количество смертей из-за передозировок в данной возрастной группе увеличилось в два раза с момента наступления пандемии. Америка переживает кризис с опиоидами, и фентанил является одним из главных виновников этого. По мнению ряда экспертов, смертность из-за опиоидов на территории США достигла «недопустимых показателей», которые уже шокируют практически всех. Синтетический опиоид фентанил смешивают с другими средствами вроде героина, ксанакса или кокаина для достижения эйфории. Это и приводит к передозировкам, поскольку люди просто не понимают, какую дозу они себе вводят.
В первый год пандемии более 100 000 (!) американцев умерли от передозировок после введения локдауна и социальной изоляции. Такие опиоиды, как фентанил отвечают более чем за 70% этих смертей. Печальную славу данный препарат приобрёл в 2016 году, когда от передозировки фентанилом скончался известнейший певец Принц. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США
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