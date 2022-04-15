Два новых подварианта Омикрона обнаружили в Нью-Йорке
На территории Нью-Йорка обнаружили два новых подварианта "стелс-омикрона" на фоне роста заболеваемости в 60%. Некоторые эксперты считают, что штаммы могут перекинуться на всю территорию США.
Два новых подварианта штамма омикрон ВА.2 обнаружены на территории Нью-Йорка, и именно они могут объяснить последнюю по времени вспышку, зафиксированную в Большом яблоке и на территории всего штата Нью-Йорк. В то время, как местные власти начинают снимать многие коронавирусные ограничения, включая масочный режим и обязательную вакцинацию, а жизнь возвращается к норме для многих американцев, некоторые учёные продолжают предупреждать, что подобные действия проводятся слишком рано. И на их фоне тренд снижения количества заболевших может развернуться в обратную сторону.
Кроме того, американский Минздрав продлил чрезвычайную ситуацию по коронавирусу на территории США вплоть до июля. В среду штат Нью-Йорк объявил об обнаружении двух вариантов BA.2.12 и BA.2.12.1 на территории региона. Эти штаммы теперь охватывает уже 25% новых заражений. Их тоже можно отнести к подварианту «стелс-омикрон», на долю которого приходится 80% заражений коронавирусом в штате.
Власти объявили, что пока нет доказательств более тяжёлого течения коронавируса у людей, подхвативших именно эти подварианты, по сравнению с обычным Омикроном. При этом уровень заболеваемости на территории всей страны, долго сохранявшийся на отметке в 30 000 случаев за сутки, на этой неделе вырос до 39 000. Нью-Йорк несколько раз становился «горячей точкой» на карте всей Америки, поскольку здесь очень высокая плотность населения. За последние две недели уровень заражений здесь подскочил на 60%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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