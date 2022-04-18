На Шанхай надвигается апокалипсис из-за коронавируса
По-настоящему апокалиптические сцены разворачиваются на улицах Шанхая, обитатели которого всё более активно восстают против жесточайшего карантина, которому их подвергли. Горожане атакуют полицейских, которые эвакуируют их в карантинные центры, строят баррикады и охотятся за пищей.
Китай из последних сил пытается сохранить политику нулевой терпимости к коронавирусу, в соответствии с которой при самых незначительных вспышках заболеваемости многомиллионные города погружаются в строгий карантин, жителям запрещают выходить из квартир, а всех заражённых и подозреваемых перевозят в специальные карантинные центры. Сейчас под таким карантином находится Шанхай, где уже которую неделю 26 млн обитателей не имеют права покидать свои жилища. В некоторых семьях начался голод, так как власти не успевают снабжать всех продовольствием.
На улицах Шанхая разворачиваются по-настоящему апокалиптические сцены, что хорошо видно на некоторых видеокадрах и фотографиях. Полицейские сажаются с жителями мегаполиса, которые, в свою очередь, защищают свои дома. Десятки зданий в городе превратились в изоляционные хабы, где размещают лиц с подтвержденным диагнозом или с подозрением на него. Однако находящиеся в этих лагерях граждане пытаются выбраться на свободу и устраивают драки со стражами порядка и с врачами. На снимках можно видеть, как участники протестов оказываются на асфальте, придавленные щитами полицейских.
Шанхай закрыт с начала этого месяца, а в социальных сетях – десятки тысяч жалоб на нехватку самых базовых продуктов питания и на ужасающие условия содержания в карантинных центрах. Жители Шанхая перестали просто выходить на балконы и кричать требования о своём освобождении, они всё чаще вступают в реальные противостояния, и это грозит вылиться в те же самые массовые протесты, которые покончили с аналогичной политикой в австралийском Сиднее. Тогда местные власти отказались из-за массовых протестов граждан от нулевой терпимости к коронавирусу и позволили Австралии хорошенько переболеть ковидом при достаточном уровне вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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