Власти Шанхая успокаивают местных жителей с помощью дронов
26-миллионный Шанхай по-прежнему закрыт на карантин, и многие находящиеся в своих квартирах люди уже испытывают сильное эмоциональное потрясение из-за запрета на выход на улицу. Сейчас власти решили использовать дроны для того, чтобы информировать этих людей о необходимости продолжать следовать запрету.
Китай предпринимает отчаянные попытки не допустить развития новой волны заражений в этой стране. Два года китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу позволяла защищать полуторамиллиардную страну от тех опустошительных волн COVID-19, которые обрушивались на другие страны. Даже сейчас каждый день на территории Китая выявляется всего около 20 000 заболевших, а в соседней Корее - по 350 000. Это достигается за счёт жёстких тотальных карантинов, на которые закрывают целые многомиллионные мегаполисы. Последний по счёту карантин объявлен на территории Шанхая, который уже много дней лишен привычной жизни.
В этом городе проживает 26 млн человек, и несмотря на тёплую погоду, им запрещено покидать свои жилища, иначе как два раза в неделю на два часа для покупки продуктов, либо для обращения за медицинской помощью. Весь город продолжают тестировать на ковид, заражённых отвозят в фильтрационные лагеря. Людям нельзя не только выходить из квартир, но даже открывать окна в помещениях, и можно себе представить, насколько тяжело это сказывается на психике.
Многие обитатели Шанхая уже начинают потихоньку бунтовать, и для их усмирения власти используют дроны. Эти ультрасовременные гаджеты теперь летают над городом и разносят официальную правительственную информацию, а также призывы подчиняться требованиям по карантину. В знак протеста некоторые жители Шанхая выходят на балконы и начинают петь, а дроны требуют, чтобы они возвращались в свои жилища. Кроме того, улицы Шанхая патрулируют собаки-роботы, которые тоже требуют от всех жителей носить маски, мыть руки и проверять температуру. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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