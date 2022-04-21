В Америке заработает «прогноз погоды» инфекционных болезней
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний собираются запустить так называемого «службу погоды» в отношении инфекционных болезней. С её помощью можно будет постоянно отслеживать разные вирусы вроде COVID-19.
Вполне возможно, что эксперты американских CDC научатся предсказывать вспышки болезней в будущем точно так же, как сегодня климатологи предсказывают погоду. Выделены $200 млн на создание Центра предсказания и аналитики вспышек заболеваний, который будет строить различные прогностические модели на основе постоянно собираемой и анализируемой информации по распространению тех или иных вирусных заболеваний.
Руководители центра рассказали, что реакция властей США на пандемию коронавируса оказалось неудовлетворительной из-за очень значительных проблем по сбору информации из разных штатов, больниц и других организаций. В этой связи Америка должна брать пример с прочих стран вроде Великобритании, которые использовали еженедельные ПЦР-тесты для отслеживания вспышек в разных точках страны. Именно этим и займутся специалисты создаваемого центра.
Они в режиме реального времени будут следить за распространением таких болезней, как коронавирус, грипп, венерические заболевания и прочее патогены. А в будущем это служба поднимет тревогу, если вспышка какого-то заболевании станет выходить из-под контроля. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий