Камиль Хафизов не исключает летнего роста заболеваемости коронавирусом
В России началось лето, и уже в этот сезон наша страна может столкнуться с новой волной. Такое мнение высказал эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По мнению известного учёного, появление новых разновидностей коронавируса и дальнейшие мутации штамма Омикрон, может спровоцировать очередной скачок заболеваемости COVID-19, включая и появление целой новой волны. Это связано, в том числе, и со снижением уровня коллективного иммунитета в России, который уже упал ниже 34%. Для устойчивой защиты общества от новых заражений эта цифра должна превышать 80%. При таком низком коллективном иммунитете возникновение любой новой заразной версии неизбежно спровоцирует масштабный взрывной скачок заболеваемости.
Впрочем, Россия уже прошла через волну Омикрона, которая осталась преимущественно незамеченной, поскольку значительное количество её жертв не делали тесты. Омикрон провоцирует более умеренное течение коронавирусной инфекции, из-за чего люди просто принимают его за обычную простуду. Это легко увидеть из цифр, в соответствии с которыми сейчас уже почти все носители коронавирусной инфекции, у кого её выявляют с помощью тестов, попадают в больницы. В реальности, не более 5% жертв Омикрона необходимо госпитализировать. А значит, нынешняя статистика по заболеваемости - это лишь верхушка айсберга.
Хафизов подчеркнул, что единственной надёжной защитой от роста заболеваемости остаётся вакцинация. Чем более регулярно люди делают себе прививки, тем выше вероятность того, что они не заболеют коронавирусом, или не перенесут его в тяжёлой форме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора
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