Переболевшие ковидом могут быстро заразиться снова
Если вы только что перенесли коронавирусную инфекцию, будьте особо осторожными. В следующие 20 дней существует повышенный риск заразиться ею снова, как установили учёные из Institut Catala de la Salut в Испании.
Перенесшие COVID-19 люди в течение следующих двух недель имеют повышенный риск повторного заражения, как утверждают исследователи из Испании. Они рассказали о 31-летнем испанском медике, который вначале заразился штаммом Дельта, а через 20 дней подцепил и Омикрон. Случай этого пациента показывает, что теперь период повторного заражения максимально укорачивается.
Сообщается также, что этот медик прошёл не только через полный курс вакцинации, но и через ревакцинацию. А значит, полностью вакцинированные люди не могут предполагать, что обладают стопроцентной защитой от повторного заражения, даже если они и раньше уже переболели.
Нынешняя история подчёркивает потенциал штамма Омикрон уклоняться от естественного и приобретённого иммунитета, полученного как после самой болезни, так и после вакцин. Другими словами, никакой стопроцентной защиты от коронавируса не может дать ничего, и людям нужно просто соблюдать элементарные меры предосторожности для того, чтобы быстро не заразиться снова. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Institut Catala de la Salut
Медицина
сокращенно ICS, является публичной компанией, прикрепленной к Департаменту здравоохранения Каталонии (Испания) и нацеленной на оказание медицинской помощи
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