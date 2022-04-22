Найдена причина загадочной вспышки гепатита среди детей

UK Health Security Agency

Медицина

Правительственное учреждение Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здоровья и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии