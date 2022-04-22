Найдена причина загадочной вспышки гепатита среди детей
Удивившая учёных вспышка гепатита С среди британских детей может частично объясняться тем, что карантин ослабил их иммунитет. К такому выводу пришли эксперты.
Сразу 108 детей дали положительный тест на гепатит С - опасное воспалительное заболевание печени. Это самая значительная вспышка среди юных пациентов моложе 10 лет за последнее время, и ученые пытаются выяснить, с чем она связана. Теперь появилось мнение о том, что введенные из-за коронавируса карантинные ограничения могут ослабить иммунную систему ребёнка. Аналогичные случаи гепатита среди детей также отмечались в США, Ирландии, Дании, Нидерландах и Испании.
По мнению сотрудников UK Health Security Agency, семейство аденовирусов - распространённых вирусов, провоцирующих умеренную простуду, рвоту и диарею - может играть здесь определенную роль. Приблизительно 77% случаев гепатита у детей в Великобритании также проходило при наличии в организме этих аденовирусов. Эксперты убеждены, что бесконечный цикл карантинов сыграл важную роль, ослабив детский иммунитет и подвергнув их дополнительному риску аденовирусов.
Ученые утверждают, что сейчас значительное количество юных жителей страны иммунологически беззащитно перед вирусами. Это ведущая гипотеза вокруг природы аденовирусов - как новых вариантов с проверяемыми клиническими синдромами, так и тех, что циркулируют в обществе уже давно, и воздействуют на детей со слабым иммунитетом гораздо тяжелее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
UK Health Security Agency
Медицина
Правительственное учреждение Соединенного Королевства, отвечающее с апреля 2021 года за охрану общественного здоровья и возможности борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах всей Великобритании и заменившее Общественное здравоохранение Англии
Оставить комментарий