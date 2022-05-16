Не менее 12 детей умерли от загадочного гепатита
В мире продолжает развиваться эпидемия так называемого загадочного гепатита, которая уже привела к заболеваемости 450 детей. Не менее 12 из них уже умерли.
Как показывает свежая статистика, жертвами последней по времени вспышки гепатита среди детей стали 12 юных пациентов по всему земному шару. Ранее утверждалось, что это число составляет 11, но вчера в Ирландии зафиксировали 12-ю по счёту смерть. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний также объявил о том, что в мире этим гепатитом заразились 450 детей.
5 смертей произошли на территории США, ещё пять подтверждено в Индонезии, одна смерть в Палестине. Впрочем, некоторые эксперты считают, что это лишь верхушка айсберга, и реальное число детей, подхвативших этот загадочный гепатит, намного выше. Сейчас он зафиксирован на территории 21 страны мира, и происхождение болезни всё ещё неизвестно. Преимущественно гепатит поражает детей моложе 10 лет.
Вспышка началась в апреле этого года, с тех пор 26 юным пациентам была нужна трансплантация печени. Учёные всё ещё озадачены по поводу того, что же вызывает эту необычную для столь юного возраста болезнь. Популярное объяснение в том, что её причиной является группа вирусов, обычно провоцирующих обыкновенную простуду. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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