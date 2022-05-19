Коронавирус связали с тяжёлым гепатитом у детей
Коронавирус может быть причиной загадочной вспышки гепатита среди детей, как показало исследование. Не менее 348 юных пациентов столкнулись с этим заболеванием, некоторое количество умерло, а другим потребовалась пересадка печени.
Учёные пытаются разобраться с загадочной вспышкой гепатита, которая охватила уже более двух десятков стран. Её жертвами стали не менее 348 детей, и это лишь те, у кого болезнь диагностировали. Некоторые из них умерли, десяткам потребовалась трансплантация печени. И вот теперь исследование показало, что одной из возможных причин данной вспышки является COVID-19.
У многих юных жертв гепатита обнаружили аденовирус, который играет определённую роль при развитии болезни печени. Аденовирусы представляют собой группу обычных вирусов, поражающих оболочку глаз, воздушных путей, лёгких, кишечника, мочеиспускательного канала и нервной системы Однако эксперты утверждают, что это не полностью объясняет симптоматику, поскольку аденовирусы гепатит у здоровых детей обычно не вызывают. И вот теперь появилась теория о том, что во всём виноват коронавирус.
Согласно этой гипотезе, COVID-19 может добираться до желудочно-кишечного тракта детей, где он вступает в контакт с вирусом, что и провоцирует чрезмерную иммунную реакцию. Вирусная нагрузка ковида весьма устойчива в желудочно-кишечном тракте, она может быть причиной неоднократного выделения вирусных белков по всему эпителию, что приводят к усилению активности иммунной системы. Эта одна из наиболее вероятных гипотез объяснения загадочной вспышки гепатита предложена учёными из британского Университета Эксетера. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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