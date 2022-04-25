Мыши могут передать людям новые версии штамма Омикрон
Вирусолог Александр Семёнов считает вполне возможным сценарий, при котором в организме мышей появятся новые подвиды штамма Омикрон. И нельзя исключить, что они оттуда передадутся человеку.
В Китае группа местных учёных установила, что мыши легко заражаются линиями штамма Омикрон BА.1 и BА.2, хотя при контакте с уханьским штаммом такого не происходило, и патоген в их организм не проникал. Вполне возможно, что первоначальный Омикрон от человека мог передаться кошкам, а уже оттуда мышам. И путём обратной эволюции он добрался до человека уже чуть в измененном виде.
Семёнов считает, что для окончательного прояснения этого вопроса необходимы новые исследования, но теоретически данный сценарий можно предположить. Известно, что вирус гриппа способен передаваться между различными животными, и в подтверждение этого опубликованы десятки научных исследований. Но является ли переход Омикрона от мышек к человеку чем-то опасным?
Да, как считает Семёнов, это таит в себе определённую угрозу, поскольку когда от животных человеку передаются какие-то вирусы, это сопровождается различными мутациями. Да и сам COVID-19, по оценке ряда экспертов, передался человеку от животных, возможно, от летучих мышей через какое-то передаточное звено. До сих пор его не удаётся установить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Семенов
Медицина
руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора
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