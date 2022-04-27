Подлинное количество заболевших гепатитом детей намного выше
Ныне зафиксированное количество жертв мистической вспышки гепатита среди детей представляет собой лишь верхушку айсберга. Об этом заявил известный британский профессор Саймон Тейлор-Робинсон.
Великобритания является эпицентром странной вспышки гепатита среди маленьких детей. Однако десятки заболевших, которые уже официально зарегистрированы здесь и во многих других странах мира, это лишь верхушка айсберга. В настоящий момент у 170 малышей зафиксирован гепатит, а первый случай этой вспышки был зарегистрирован в Шотландии в конце марта, по данным Всемирной организации здравоохранения. Один ребёнок умер, 17-ти потребовалась трансплантация печени.
И вот теперь ведущие вирусологи, включая гепатолога Имперского колледжа Лондона профессора Саймона Тейлора-Робинсона, утверждают, что подлинное число заболевших может быть намного больше, поскольку родители игнорируют опасные симптомы. Одним из самых главных признаков гепатита является желтуха кожи или глаз, её отмечали менее чем у половины всех заболевших детей.
Другие симптомы вроде тошноты, диареи, болей в животе и упадка сил можно списать на прочие недомогания, включая отравление или норовирус. Профессор Тейлор-Робинсон полагает, что 17 трансплантаций печени - это очень высокие показатели на 170 заболевших детей. Поэтому, в реальности, их должно быть намного больше, но гепатит у них развивается не так тяжело. Вспышка зарегистрирована в 12 странах, 114 детей родом из Великобритании, 11 - из США. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Саймон Тейлор-Робинсон
Медицина
профессор, гепатолог Имперского колледжа Лондона
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