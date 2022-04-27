60% американцев переболели коронавирусом
Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний показало, что три пятых всех жителей США уже перенесли COVID-19. А среди детей их количество составляет и вовсе 75%.
Эксперты CDC представили результаты исследования, которое показало громадный размах коронавирусной пандемии на территории США. По их расчётам, коронавирусом переболело, или болеет в настоящий момент 60% взрослого населения и 75% детей. Это демонстрирует, насколько масштабно распространяется вариант Омикрон по стране, поскольку осенью прошлого года количество взрослых, перенёсших коронавирус, оценивалось приблизительно в 33%.
Сейчас уровень заболеваемости особенно сильно растёт в Калифорнии, происходит рост и в масштабах страны. Авторы отчета предупреждают, что эти итоговые цифры не должны внушать ложную надежду на то, что ранее переболевшие люди якобы уже защищены от нового заражения. Нельзя останавливать вакцинацию и ревакцинацию, поскольку прививки остаются наиболее безопасной стратегией в деле предотвращения осложнений от коронавирусной инфекции, включая госпитализации среди детей.
В ходе исследования его авторы изучали анализы крови для поиска доказательств предыдущего заражения и тем самым определения количества американского населения, имеющего антитела к коронавирусу, а также серовалентность. Данный метод помогает выявить признаки прошлой инфекции, которая была пропущена, поскольку многие случаи заболевания коронавирусом являлись бессимптомными, а следовательно, не выявленными и не зарегистрированными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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