Как расслабиться и уснуть: питье воды перед сном может вызвать сонливость

Чувство жажды

Темно-желтую мочу с сильным неприятным запахом

Чувство головокружения

Усталость

Сухость во рту и глазах.

— С точки зрения хронобиологии создание четко очерченного времени, когда вы едите и когда вы голодаете, является важным для обеспечения здорового обмена веществ и хорошего сна. Это означает меньшее количество приемов пищи и в течение более короткого промежутка времени, например, только между 10 утра и 8 вечера, — отметила невролог София Аксельрод.

Соблюдение режима сна

Создание спокойной обстановки

Ведение дневника

Больше заниматься спортом

Не пить во второй половине дня напитки, содержащие кофеин

Не злоупотреблять алкоголем.