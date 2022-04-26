Как расслабиться и уснуть: питье воды перед сном может вызвать сонливость
Во время крепкого здорового сна организм получает возможность отдохнуть и восстановиться. Во сне происходит «ремонт» всего, что было нарушено за день.
По словам британских медиков, важно поддерживать здоровый сон и гидратацию, чтобы тело функционировало наилучшим образом. Как связаны эти понятия? Дело в том, что вода может также помочь организму заснуть.
Одно из исследований показало, что вода, выпитая незадолго до сна, позволяет телу достичь правильной температуры, вызывая сонливость. Кроме того, питье воды перед сном может расслабить тело.
В жаркую погоду важно поддерживать водный баланс, чтобы компенсировать потерю жидкости с потом. Если этого не сделать, обезвоживание может вызвать ряд симптомов:
- Чувство жажды
- Темно-желтую мочу с сильным неприятным запахом
- Чувство головокружения
- Усталость
- Сухость во рту и глазах.
Лучший способ снизить риск обезвоживания — пить воду комнатной температуры через равные промежутки времени.
Недавние исследования показывают, что ограниченное по времени питание, так называемое интервальное голодание, тоже может помочь наладить качественный сон.
— С точки зрения хронобиологии создание четко очерченного времени, когда вы едите и когда вы голодаете, является важным для обеспечения здорового обмена веществ и хорошего сна. Это означает меньшее количество приемов пищи и в течение более короткого промежутка времени, например, только между 10 утра и 8 вечера, — отметила невролог София Аксельрод.
По данным National Health Service (NHS, Национальная служба здравоохранения Великобритании), несколько советов помогут быстрее заснуть и улучшить качество сна.
- Соблюдение режима сна
- Создание спокойной обстановки
- Ведение дневника
- Больше заниматься спортом
- Не пить во второй половине дня напитки, содержащие кофеин
- Не злоупотреблять алкоголем.
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